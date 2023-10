V prometni nesreči ena oseba za vedno zaprla oči, trije huje poškodovani (FOTO)

V četrtek ob 22.14 so na regionalni cesti Arja vas–Velika Pirešica, občina Žalec, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGE Celje in PGD Velika Pirešica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in pomagali drugim enotam. Ena oseba je umrla, štiri pa so reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

FOTO: Monika Malesic

Policija je kasneje sporočila, kako se je zgodilo: »36-letni voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Velike Pirešice proti Arji vasi. Izven naselja Arja vas je v desnem ovinku zapeljal naravnost, na nasprotni vozni pas, po katerem je takrat v nasprotni smeri pripeljal 51-letni voznik osebnega avtomobila. 36-letni voznik osebnega vozila je čelno trčil v vozilo 51-letnega voznika in nato še v vozilo 30-letnega voznika osebnega avtomobila. 51-letni voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.«

V avtu sta bila sopotnika, stara 73 in 79 let, ki sta se v trčenju hudo poškodovala. Huje se je ranil tudi 36-letni povzročitelj prometne nesreče, lažje pa je bil poškodovan 30-letni voznik, pišejo v poročilu PU Celje.

Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Celje umrlo deset ljudi, lani v enakem obdobju 15.