V petek ob 3.03 se je na avtocesti Krtina–Domžale, pred izvozom Domžale, tovorno vozilo s priklopnikom ob trku v obcestno ograjo prevrnil na bok.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev NMP ZD Domžale oskrbeli lažje poškodovano osebo in zatesnili rezervoar, iz katerega je teklo gorivo in prečrpali okoli 400 litrov goriva.

Nadaljnjo sanacijo nesreče je prevzel DARS skupaj s pogodbenimi službami. Poškodovana oseba je bila prepeljana v UKC Ljubljana, na kraju je posredovala tudi Policija.