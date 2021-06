Danes ob 14.33 je na pomurski avtocesti na odseku Pince–Lendava tovorno vozilo zapeljalo s cestišča v jarek. Gasilci IGE Nafta Lendava so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Lendava in začasno zajeli iztekle tekočine iz tovornega vozila.

