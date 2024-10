Pol leta po odkritju trupla matere štirih otrok, 33-letne Sabine Arklinič iz Markovcev, so organi pregona sprejeli odločitev. Na kazenskem oddelku ptujskega okrožnega sodišča je bila namreč po končani sodni preiskavi »vložena obtožnica zoper dve fizični osebi zaradi kaznivega dejanja umora po prvi točki 116. člena kazenskega zakonika v zvezi z drugim odstavkom 20. člena istega zakona«, so na naša poizvedovanja odgovorili na ptujskem tožilstvu. Kdor koga umori s tem, da mu vzame življenje na grozovit ali zahrbten način, se kaznuje z najmanj 15 leti zapora, veleva zakonodaja. Vse tja do 30 let ...