To sta ji v Ljubljani naredila neznanca, uporabila sta tudi zemljevid

Včeraj opoldan so bili na PU Ljubljana obveščeni o drzni tatvini na območju Viča. Po doslej znanih podatkih sta do oškodovanke na ulici pristopila neznanca, jo vprašala za pot in pri tem uporabljala zemljevid. Z zemljevidom je eden od njiju zagrnil pogled na njeno torbico, drug pa ji je medtem iz nje odtujil denarnico. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev obeh osumljenih in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 642 klicev, od tega 200 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 58 nanašalo na kriminaliteto, 51 na javni red in mir ter 69 na prometno varnost.



Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 16 tatvin, 3 vlome (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in 4 primere poškodovanja tuje stvari.