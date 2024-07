To so podrobnosti grozljive nesreče na avtocesti: življenje 36-letnika je ogroženo

Policisti so bili v torek ob 17.44 obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Krški vasi iz smeri Obrežja proti Ljubljani, kjer naj bi voznik tovornega vozila trčil v voznika, ki je bil ob vozilu.

Policisti PPP Novo mesto in PP Brežice so zavarovali kraj nesreče, opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 36-letni voznik osebnega avtomobila Audi A6 iz Srbije vozilo ustavil na odstavnem pasu in prižgal varnostne utripalke. Ko je vstopal v vozilo, je v isti smeri po desnem voznem pasu pripeljal 64-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom slovenskih registrskih oznak. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu voznega pasu je trčil v 36-letnika, ki je bil ob odprtih vratih avtomobila. Hudo poškodovan je obležal pred vozilom. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od koder so sporočili, da je zaradi hudih poškodb njegovo življenje ogroženo.

O nesreči sta bili obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo. Zoper 64-letnega voznika bodo na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Potiskal ga je pred seboj

O podobnih okoliščinah nesreče na avtocesti smo bili obveščeni tudi 19. julija, ko je 64-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW avstrijskih registrskih oznak zaradi okvare avtomobil ustavil na pasu za počasna vozila. Na vozilu so bile prižgane varnostne utripalke, ovira je bila označena z varnostnim trikotnikom, voznik iz Bosne in Hercegovine pa je bil pred vozilom. V isti smeri je pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom bosanskih registrskih oznak. 38-letni voznik je po ugotovitvah policistov brez zaviranja trčil v zadnji del avtomobila in ga več metrov potiskal pred seboj ob varnostni ograji. Ob trku je 64-letnika odbilo čez ograjo, kjer je obležal hudo poškodovan.