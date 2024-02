To se je dogajalo na smučišču Vogel, policisti bodo dogodka ustrezno dokumentirali

Blejski in kranjski policisti so v soboto obravnavali tri smučarske nesreče, dve na smučišču Vogel in eno na smučišču Krvavec. V vseh treh primerih so se smučarji telesno poškodovali, zato so posredovali reševalci, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Blejski policisti so v soboto v dopoldanskem času obravnavali dve nesreči na smučišču Vogel. V obeh primerih sta med smučanjem padla tuja smučarja in se telesno poškodovala. Na kraju so jima pomoč nudili reševalci na smučišču, nadaljnjo zdravniško pomoč sta dobila v zdravstveni ustanovi.

Kranjski policisti pa so bili v soboto okoli 16. ure obveščeni o padcu smučarja na smučišču Krvavec. Smučar se je ob padcu telesno poškodoval. Tudi njemu so prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadaljnjo zdravniško pomoč pa zdravstvena ustanova.