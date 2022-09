Oglasila se je ogorčena mama posiljene 15-letnice

Maja Megla, novinarka, založnica in publicistka, o kateri smo že pisali konec avgusta, se nam je spet oglasila. Tokrat v imenu ogorčene matere posiljene deklice, s katero doživljata nedopustno sodno kalvarijo. Kot opozarja, so obravnave potekale več let, čeprav je bila deklica mladoletna, ko sta jo posilila kar dva fanta.

Majin zapis objavljamo v celoti:

»Živimo v nagnusni družbi toleriranega spolnega nasilja. Po podatkih iz raziskave ministrstva za pravosodje iz leta 2020 je spolno zlorabo doživel vsak peti Slovenec / Slovenka, kar je 400.000 ljudi. Večji del žrtev spolnega nasilja so ženske, ki pa so podvržene še fizičnemu nasilju. Samo v minulih dneh je v Mariboru moški ženski iznakazil obraz in jo skoraj umoril, za tem pa sta se zgodila še dva femicida. In zakaj žrtve ne prijavijo spolnega nasilja? Poleg obračunavanj, sramotitev in maščevanj, ki so jih deležne, tudi zato, ker se po prijavi srečujejo z nedopustno nestrokovnimi postopki, ki jih dodatno travmatizirajo. Zaupanje v sodstvo in pravno državo je na psu.

Opisala vam bom današnji primer jezne in globoko razočarane matere posiljene mladoletnice v postopku, ki se vleče sedem let:

Posilstvo se je zgodilo, ko je imela deklica petnajst let ob 0.30 ponoči. Zjutraj je posilstvo zaupala materi. Prijavo na policiji sta naredili še isti dan ob 7.00. Policija je prišla na dom, deklico odpeljala na policijsko postajo in jo zaslišala. Ob enih popoldan je bila ginekološko pregledana. Za tem bi moral slediti odvzem krvi in urina, ker so jo napili. Na podlagi mnenja kriminalista in tistega, ki je bil na pregledu urina in krvi, teh niso vzeli, ker so menili, da je od dogodka preteklo preveč časa. Zaradi tega naj posledično ne bi bilo dovolj dokazov, da je bila deklica res nemočna, pijana in se ni mogla braniti (op. p., kot da bi bila pijanost sploh pomembna?). Vzeli so ji tudi spodnje perilo in po dveh mesecih prejeli rezultate, v katerih se je iz DNK analize izkazalo, da sta jo posilila dva in ne en sam. Primer je šel na tožilstvo, obravnave pa so potekale več let, četudi je bila deklica mladoletna, do 4. 4. 2019. Postopek je bil zaključen, ker naj ne bi bilo dovolj dokazov. Odločili sta se za civilno tožbo.

Sodni postopki žrtve vedno znova travmatizirajo. Mati dekleta se spominja številnih prestavitev obravnav. Prestavitve obravnav so zelo travmatične za nekoga, ki čaka na obravnavo posilstva, ki mu je že povzročilo vseživljenjsko travmo. Zgodijo se tudi tik pred zdajci, kot se je danes, 12. 9. 2022, ko sta mati in dekle prejeli telefonski klic odvetnika uro in pol pred obravnavo, da je prestavljena, brez obrazložitve zakaj. Nedopustno mesarjenje po žrtvi, ki ji odpira rane vsaka obravnava, na katero se mora vsakič znova psihološko pripraviti, njena mati pa vzeti dopust.

Žrtev je dvakrat žrtev!«