To mu je sredi centra Ljubljane storil moški v umazanih oblačilih, govoril je slovensko

Policisti so bili včeraj obveščeni o roparski tatvini, ki je bila izvršena okoli 22. ure na območju centra Ljubljane.

Neznani storilec je ogovoril oškodovanca, nato pa mu zagrozil s pretepom in od njega zahteval denar. Odtujil mu je nekaj deset evrov in nato z rok strgal še uro ter pobegnil. Oškodovanec je stekel za njim, v tem času pa se je osumljenec obrnil, oškodovanca večkrat udaril in ga lažje telesno poškodoval, nato pa zbežal, sporočajo s PU Ljubljana.

Opis storilca

Gre za moškega, visok je okoli 175 cm, star okoli 20 let, suhe postave, temno rjavih las, rjavih oči, oblečen v umazana oblačila, govoril je slovensko. Policisti zbirajo obvestila o okoliščinah kaznivega dejanja.