Tihotapili so turške migrante, a so jih policisti ujeli

Policisti Policijske uprave Novo mesto so imeli v sredo veliko dela z nezakonitimi migranti, ujeli pa so tudi nekaj tihotapcev belega blaga. Tako so nekaj po 11. uri na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila.

»Med postopkom so ugotovili, da 54-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica. Okoli 14. ure so na Obrežju ustavili tudi 47-letnega voznika osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je prevažal pet državljanov Turčije, ki prav tako niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Pri Dobruški vasi, na izvozu z avtoceste, pa so nekaj pred 15. uro kontrolirali voznika kombija iz Ukrajine. Izkazalo se je, da 32-letni voznik prevaža pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Na območju Čateža ob Savi so okoli 15.30 kontrolirali 30-letnega državljana Hrvaške. Tudi on je prevažal Turke, in sicer šesterico, ki so nedovoljeno prestopili mejo. »Državljanoma Ukrajine in državljanoma Hrvaške so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo,« smo še izvedeli.