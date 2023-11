Tihotapec skočil v Krko in moral moker v pridržanje

S Policijske uprave Novo mesto so tudi včeraj poročali o prijetju tihotapcev in tujcev, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. V enem od primerov je malce preveč optimistični tihotapec končal v policijskih rokah – premočen. Zgodilo se je v ponedeljek nekaj pred 20. uro, ko so policisti na območju Župeče vasi ustavljali voznika osebnega avtomobila volkswagen touran s francoskimi registrskimi tablicami. Voznik je imel drugačne načrte, saj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo proti Velikem Mraševu in Podbočju in vozil s hitrostjo 150 kilometrov na uro. Nato je nenadoma ustavil vozilo in se pognal v reko Krko. A več kot očitno ni prav dobro razmislil, saj so policisti na kraj dogodka poklicali gasilce, nato pa so pobeglega tihotapca skupaj izsledili in ga potegnili iz vode. Ugotovili so, da gre za 49-letnega državljana Moldavije, ki je prevažal pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

5 Turkov je prevažal moldavski tihotapec.

Pol ure kasneje, okoli 20.30, so v Trnovcu na območju PP Metlika kontrolirali voznika nemškega osebnega avtomobila fiat scudo. Izkazalo se je, da 44-letni državljan Ukrajine prevaža devet državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. V noči na torek so v Bukošku ustavili voznika hrvaškega osebnega avtomobila citroën C 4. Voznik, 42-letni Hrvat, je prevažal tri državljane Turčije. »Državljanom Moldavije, Ukrajine in Hrvaške so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica.

S PU Maribor pa so poročali, da so včeraj ponoči malo po 2. uri kmalu po nedovoljenem vstopu iz Hrvaške v Slovenijo prijeli štiri državljane Turčije in voznika, prav tako tujca, ki jim je pomagal. »Zoper osumljenca je odrejeno pridržanje na podlagi zakona o kazenskem postopku, tujci pa so v postopku podali namero za mednarodno zaščito; po postopkih bodo odpeljani v azilni dom,« smo izvedeli.