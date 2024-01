Pritisk migrantov in tihotapcev, ki migrante prevažajo, je čedalje večji. Celo med božično-novoletnimi prazniki, ko bi mislili, da se bo stanje umirilo, je bilo za policiste, tožilce in sodnike v Posavju, kjer je pritisk največji, na meji vzdržnosti. »Na krškem tožilstvu zaposleni pregorevamo. Za božič, na primer, je imela kolegica privedbe v kar sedmih zaporednih postopkih, na sodišču je bila neprekinjeno 13 ur. Podobno je bilo na silvestrovo, hkrati pa mora dežurni poleg zaslišanj osumljencev in prič speljati še druge nujne postopke. Tako je treba v 48 urah vložiti obtožnico oziroma zahtevo...