Slovenka zgrožena: terjajo jo za telefon, ki ga ni kupila

Na naše uredništvo se je obrnila K. H. s sila nenavadno zgodbo, ki se ji vleče že tretje leto: »Konec novembra 2019 sem prejela Telemachov dopis, v katerem me obveščajo, da bo naročniško razmerje prekinjeno zaradi neizpolnitve finančnih obveznosti.« Pomurka je imela pri njih le enega izmed rednih paketov, zato je pošteno pobuljila v naslednji vrstici dopisa, kjer so jo obvestili, da ima za kar 932,30 evra dolga – od tega 874 evrov za opremo iz aneksa. K. H. pravi, da je takoj preverila, za kaj gre, in ugotovila, da jo bremenijo za nov mobilni telefon samsung GS10: »Toda tega telefona nisem kupila jaz.«

Najela odvetnika

K. H. je zadevo prijavila na gornjeradgonski policijski postaji, tam so začeli preiskavo primera, ki ga oškodovanka opisuje tako: »Nekdo je poleti 2019 sklenil naročniško razmerje na moje ime.« Pokaže nam pogodbo, na kateri so njeni podatki, ki jih je storilec pobral kar s spleta – in ker je bila poprej samostojna podjetnica, je tam še vedno tudi njena davčna številka: »Ta, ki je to naredil, je na moje ime ustvaril tudi lažni e-mail naslov, napisal je mojo telefonsko in ob njej še eno, ki nikoli ni bila v uporabi,« pojasnjuje.

V zadnjem obdobju je vse več kazenskih ovadb zaradi kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov.

Vodja soboškega tožilstva, višji državni tožilec Drago Farič pravi, da ne gre za osamljen primer. FOTO: Oste Bakal

Naročniško razmerje naj bi bilo torej sklenjeno na daljavo. Greta Šter, vodja odnosov z javnostmi pri Telemachu, o tem pove: »Če gre za naročniško razmerje, sklenjeno prek telefonskega prodajnega kanala, se sklenitelj identificira kurirju ob dostavi.« Storilec je prek kurirja prevzel telefon mesec zatem v Gornji Radgoni – in to na naslovu, kjer bralka ne živi: »Dokumenta po mojem niso zlorabili, ker številka osebne izkaznice pri prevzemu absolutno ni moja, tudi podpisi niso moji, ker so trije različni na dokumentih, ki jih imajo.«

874 evrov dolguje za mobilnik, ki ga ni naročila.

Položnice za nov telefon so prihajale na izmišljen elektronski naslov, tako da K. H. sploh ni vedela zanje: »Komaj po šestih mesecih sem dobila obvestilo o prekinitvi razmerja ter tako sploh izvedela, da sem nekaj dolžna.« Odtlej Telemachu plačuje le svoje tekoče obveznosti, ne pa tudi mobilnega telefona, za katerega so jo bremenili: »Vsak tak račun sem reklamirala in plačala le tisti del, ki je bil nesporen. Morala pa sem poiskati pomoč odvetnika, da piše pritožbe na vse te izvršbe.«

Niso ga še izsledili

V vmesnem času je policija opravila preiskavo: »Tukajšnje tožilstvo je 5. februarja 2020 prejelo kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi kaznivega dejanja zloraba osebnih podatkov,« navaja vodja okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti Drago Farič: »Neznani storilec je zlorabil osebne podatke oškodovanke in sklenil naročniško razmerje z družbo Telemach ter oškodoval oškodovanko.» Na tožilstvu dodajajo, da so Telemachu naložili, naj jim dostavi podatke o dohodnih in odhodnih klicih »za mobilno številko, za katero je bilo sklenjeno naročniško razmerje«. A glede na Pomurkino poprejšnjo navedbo, da druga navedena številka (ob njeni) na aneksu nikoli ni bila v uporabi, ne preseneča Faričev zadnji stavek: »V zadevi storilec še ni izsleden.«

Morala sem poiskati pomoč odvetnika, da piše pritožbe na vse te izvršbe.

Pri Telemachu pojasnjujejo, da o morebitnem obstoju oziroma storitvi kaznivega dejanja odločajo organi pregona. »Če se izkaže, da je do slednjega prišlo, bo naše podjetje seveda nemudoma odstopilo od izterjave zapadlih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenega naročniškega razmerja,« pojasnjuje Šter. A kaj ko vmes tečejo postopki upnikov za nesrečni telefon zoper našo bralko. »Odvetnik je dobil od sodišča, da je terjatev prevzela NLB. Ampak jaz sem vmes še dobivala iz odvetniške pisarne opomine za plačilo. Sploh ne vem, komu sem zdaj dolžna,« pravi K. H. Vmes je prejela dva sklepa o izvršbi: »Vse, kar se mi dogaja, mi je že pošteno načelo živce in odnose v družini.« Morda bo bolje, ko jo bodo kontaktirali iz Telemacha, saj Šter pravi, da bodo poskrbeli za to: »Seveda je tudi nam v interesu, da se težave naročnikov čim prej uredijo.«

Skrb vzbujajoče je, da tako policija kot tožilstvo navajata, da ne gre za osamljen primer. »V zadnjem obdobju smo zaznali več takih dogodkov oziroma prejeli več kazenskih ovadb zaradi kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov,« navaja Farič. Predstavnica za odnose z javnostmi pri murskosoboški policijski upravi Suzana Rauš pa opozarja: »Občanom priporočamo, naj skrbno ravnajo in ne objavljajo svojih osebnih podatkov na spletu oziroma družabnih omrežjih.«