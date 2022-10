Tatovi sredi Ljubljane prisilili moškega, da se je slekel

V ponedeljek okoli 20. ure so v središču Ljubljane trije neznanci pristopili do moškega in ga z grožnjo prisilili, da jim je izročil vrednejše kose oblačil, ki jih je imel na sebi. Povzročili so za okoli 2700 evrov materialne škode.

Policija je sporočila opis dveh storilcev:

moški, star okoli 15 let, visok 170 do 175 cm, suhe postave, okroglega obraza, oblečen je bil v črno vetrovko;

moški, star okoli 18 let, visok okoli 180 cm, podolgovatega obraza, oblečen je bil v črno vetrovko.

Policisti zadevo še raziskujejo.