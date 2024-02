Policisti PU Ljubljana so bili včeraj, okrog 21. ure, obveščeni o tatvini na območju Fužin.

Neznani storilec je kolesarki iz košare odtujil torbico z vsebino in zbežal s kraja dogodka. Policisti so posredovali tudi opis tatu - gre za moškega, starega okrog 20 let, visokega med 180 in 185 cm, temnih kratkih las. Nosil je svetle jeans hlače in črno jakno ter nahrbtnik črne barve.