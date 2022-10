Ko so slovenski policisti potrkali na vrata domnevnim članom kavaškega klana, med hišnimi preiskavami niso našli vsega, kar so si obetali, več osumljencev pa je pobegnilo v tujino. Bilo je očitno, da so bili o potezah policistov obveščeni. Kriminalisti so to kmalu povezali z vpisničarko na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) Tanjo Tolimir, ki se je, so izvedeli, celo pred sodelavko pogovarjala o tem, da »bodo hišne preiskave«. Tolimirjeva je postala glavni kandidat za izdajanje podatkov tudi zato, ker je, so ugotovili preiskovalci, poznala ljudi iz podzemlja. Njena dobra prij...