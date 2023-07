Takole je maček ob 3. uri zjutraj zagodel Ljubljančanu

Uprava za zaščito in reševanje poroča o nenavadni nesreči, ki se je zgodila ob 3. uri. Obveščeni so bili, da je v stanovanju bloka v Nusdorferjevi ulici maček skočil na kljuko in zaprl občana na balkon. Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in rešili občana z balkona.

Še eno posredovanje gasilcev sredi noči

A to ni bilo edino posredovanje gasilcev GB Ljubljana sredi noči. Ob 1. uri je namreč na Stolpniški ulici v Ljubljani gorela zaščitna ograja skate parka, ki so jo gasilci pravočasno pogasili.