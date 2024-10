Tako pijani so takšne nevarne bedarije počeli vozniki na Dolenjskem

Policisti PP Trebnje so bili v petek okoli 16.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Dobrničem in Žužemberkom pri odcepu za Lisec. Ugotovili so, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo in v prometni znak. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom in je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,27 miligramov alkohola (2,6 g/kg). O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vijugala po avtocesti z 1,7 promili alkohola

V petek nekaj po 20. uri so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila znamke Audi, ki je vijugala po cesti, menjavala prometne pasove, potem pa zapeljala z avtoceste proti Brežicam, kjer je nadaljevala z nezanesljivo vožnjo in peljala vzvratno po cesti. Policisti so se nemudoma odzvali in nevarno voznico izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 29-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,82 miligramov alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik kombija z 2,8 promili alkohola trčil v voznika osebnega avtomobila

O prometni nesreči na Topliški cesti v Novem mestu so policijo obvestili v nedeljo popoldan. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 42-letni voznik kombija, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 71-letni voznik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,33 miligramov alkohola (2,8 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zoper 42-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Z 2,1 promili vijugal po avtocesti

V soboto 17.30 smo bili obveščeni, da na avtocestnem priključku Kronovo za smer Ljubljana voznik osebnega avtomobila Volkswagen passat vozi nezanesljivo, vijuga po cesti in ogroža ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, kršitelja izsledili in izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 43-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligramov alkohola (2,1 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Povzročitelj nesreče pri Gradacu pod vplivom alkohola

V soboto. nekaj pred 21. uro pa se je zgodila prometna nesreča na cesti Med Semičem in Stransko vasjo. Policisti PP Metlika so opravili ogled in ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil, potem pa nadaljeval z vožnjo. Povzročitelja nesreče so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligramov alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določa globo v višini 1.820 evrov. Kršitelju se izreče tudi 18 kazenskih točk.