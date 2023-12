Ko je koprska okrožna kazenska sodnica Tatjana Cvetičanin pred dobrim letom trem Romunom sporočila, da jih oprošča obtožbe trgovine z ljudmi, so ti v sodni dvorani dobesedno poskočili od veselja in se ji hiteli zahvaljevati z besedami thank you, grazie in hvala. In oprostilno sodbo za Aurela Donoseja, Mariana Adriana Serbana in Raia Stoico je pravnomočno potrdilo tudi koprsko višje sodišče, kar pomeni, da si lahko od slovenskih davkoplačevalcev obetajo tudi precej denarja. Zagotovo bodo namreč zahtevali odškodnino, saj so bili od aretacij januarja 2019 do februarja 2020 neupravičeno v priporu...