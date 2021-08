Strašno: pokosil dva policista, eden ujet pod vozilom

Ob 5.29 sta na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčili osebno in policijsko vozilo. Novomeški policisti so med kontrolo prometa na avtocesti pri postajališču Starine zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika VW passata. Ta svetlobnih in zvočnih znakov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in vijugal po vozišču.



Novomeški OKC je z opisom vozila seznanil policiste na terenu in policista PP Novo mesto sta se takoj odzvala. Službeno vozilo sta ustavila na Andrijaničevi cesti in izstopila, da bi za morebitno uporabo pripravila sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil. V tem trenutku je iz nasprotne smeri z veliko hitrostjo pripeljal voznik passata, trčil v robnik ob cesti. Avtomobil je bočno drsel, čelno trčil v službeni avtomobil policije, potem pa ga je odbilo v policista. Poškodovanima policistoma so kolegi in občan, ki je bil v bližini, nudili prvo pomoč in reševali policista, ki je bil ukleščen pod vozilom. Po prvih podatkih ima hude poškodbe, drugi pa je lažje poškodovan. Povzročitelj nesreče in dva potnika v njegovem vozilu niso poškodovani.

Pijan in brez vozniškega

Nesrečo je povzročil 25-letnik z območja Krškega, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in so ga policisti že 33-krat obravnavali zaradi cestnoprometnih kršitev, od tega sedemkrat zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili strokovni pregled, mu odvzeli prostost in ga pridržali. O prometni nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.



Novomeški gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb, z vpojnimi sredstvi posuli po vozišču razlitih motornih tekočin in nudili pomoč policiji. Reševalci NMP Novo mesto so oskrbeli štiri osebe in jih prepeljali v bolnišnico v Novo mesto, so sporočili iz PU Novo mesto.

