Na robu vozišča so jo našli neodzivno

V nedeljo ob 15.42 je v naselju Gradišča (občina Cirkulane) na robu vozišča ležala neodzivna oseba. Gasilci PGD Cirkulane so ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Ptuj, ti pa so jo oskrbeli in prepeljali v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.