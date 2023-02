Strašno, kaj vse so policisti našli pri moškem doma (FOTO)

Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v sredo na območju Ruš opravili hišno preiskavo pri 60-letnem moškem. Našli so dve kovinski palici s sprožilnim mehanizmom in nameščenimi optičnimi napravami, pet vžigalnikov za ročno bombo, več kosov prirejenih delov za izdelavo orožja, 267 nabojev različnih kalibrov in dve pištoli, od tega ena z dušilnikom zvoka, za kateri ni imel ustreznih dovoljenj.

Po opravljenih analizah in zbranih obvestilih bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njima na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.