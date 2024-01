Strašno, kaj je počel 46-letnik z bratom in mamo

Policisti PP Novo mesto so zaščitili žrtve nasilja v družini in 46-letnemu nasilnežu iz okolice Novega mesta izrekli ukrep prepovedi približevanja.

V poročilu so zapisali, da so ugotovili, da osumljenec že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad mamo in bratom. Žrtvi žali, ju pretepa, zaničuje, ustrahuje in preganja iz skupnega prebivališča. Zaradi suma, da bo nasilnež ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli prepoved približevanja.

Policisti so o izrečenem ukrepu obvestili pristojno institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 46-letnika bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.