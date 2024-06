Strah in trepet slovenskih zaporov

Zloglasni Črnomaljec Niko Stariha se je nazadnje pojavil na celjskem sodišču aprila letos. A ne fizično, saj ga pravosodni policisti niso pripeljali iz koprskega zapora, kjer je nazadnje prestajal kazen, pač pa so zvezo z njim na sodišču vzpostavili prek videokonference. A zveza ni trajala dolgo. Stariha je namreč znova izlil svoj gnev na pravosodne policiste, češ da mu kratijo spanec in druge človekove pravice.

Ves čas je zahteval tudi odvetnika, čeprav ga za kazensko zadevo v Celju niti ni potreboval. A so mu pogovor z zagovornikom po videopovezavi kljub temu omogočili. Po 20 minutah pa je ocenil, da dialog med njima nima nobenega smisla, saj da mu odvetnik, ki tudi ni zastonj, dela več škode kot koristi. Zahteval pa je tudi angažiranje izvedenca psihiatrične stroke in, kakopak, novega odvetnika. Mimogrede, tudi slednjih je 46-letnik zamenjal že več.

Na celjskem in ljubljanskem sodišču mu sodijo zaradi incidentov, ki jih je povzročil v zaporu. FOTO: Mojca Marot

V Celju tako predsednica tričlanskega senata, sodnica Alenka Jazbinšek Žgank niti v 13. poskusu ni prišla do branja obtožnice. Pa tudi v 14. ne, ki ga je razpisala pred dnevi. Obtoženega namreč spet ni bilo. A tokrat zato, ker mu niti vabila niso mogli vročiti. In čemu ne? »Ker kazni v zaporu v Kopru ne prestaja več,« je razkrila predsednica senata. Kar pomeni, da je očitno na presenečenje vseh v sodni dvorani odkorakal na prostost.

30 NASILNIH kaznivih dejanj je zagrešil.

A na celjskem sodišču upajo, da se bo obtoženi vendarle pojavil v sodni dvorani. Zato je predsednica senata, po 14 neuspešnih poskusih, razpisala pet novih datumov obravnav. Eno konec avgusta, eno septembra in kar tri v oktobru, čeprav ta čas še niti ne vedo, kam mu bodo sploh poslali vabilo. Stariha sodišču, čeprav je to dolžan storiti, ker je v kazenskem postopku, ni sporočil naslova, na katerega bi mu lahko poslali sodno pošto.

Bomba na policijsko postajo

Spomnimo, da se je Stariha prvič pojavil na straneh črne kronike že pred leti, ko je v rodnem Črnomlju vrgel bombo na policijsko postajo. Da s Stariho ni dobro češenj zobati, je pred osmimi leti spoznal tudi lastnik prijaznega bernardinca, ki je lajal na domačem vrtu. Stariho je to tako razjezilo, da je preskočil vrtno ograjo in začel loviti psa, ki je pred njim bežal. Zatem se je Stariha lotil kar njegovega lastnika. Udaril ga je v obraz in mu zlomil nos.

Stariha sodišču, čeprav je to dolžan storiti, ker je v kazenskem postopku, ni sporočil naslova.

Na celjskem sodišču bi se moral že zdavnaj zagovarjati zaradi napada na uradno osebo, pa doslej niso prišli niti do branja obtožnice. Dogodek sega v jesen 2019, ko se je Stariha s pohištvom zabarikadiral v svojo celico, zatem pa izzival pravosodne policiste, ki so se trudili prebiti do njega. Sprva jih je obmetaval s kosi razbitega stekla, nato pa iz stene dobesedno izruval straniščno školjko s kotličkom vred in povzročil poplavo. V nadaljevanju je skušal iz stene izruvati še električno vtičnico, s čimer bi elektrificiral vodo, kar bi lahko bilo za pravosodne policiste tudi usodno.

Tudi na Dobu so si ga zapomnili zaradi izgreda. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Še hujši incident je prej zagrešil v ljubljanskem zaporu na Povšetovi, kjer je v sobi zakuril pohištvo in povzročil požar, s tem pa ogrozil svoje in življenja vseh drugih priprtih in zaprtih oseb, ki jih je bilo okoli 180. Le tri dni zatem je s kosom razbitega ogledala napadel enega od pravosodnih policistov, medtem ko je z drugimi priporniki čakal na sprehod. A k sreči jo je napadeni dobro odnesel.

Alarmantno stanje v zaporih »Trenutno je v slovenskih zaporih zaprtih 1811 oseb, zasedenost pa je glede na razpoložljive prostorske zmožnosti več kot 139-odstotna. Pri tem še zlasti izstopa porast števila pripornikov: v preteklosti jih je bilo od 200 do 350, trenutno pa jih je v slovenskih zaporih več kot 700,« je sporočila Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Posledično se kadrovska podhranjenost oziroma pomanjkanje pravosodnih policistov še kako pozna tudi pri delu sodišč. Ker v zaporih ne morejo zagotoviti spremstva priprtih ali zaprtih oseb, odpadajo tudi razpisani naroki.

Stariho pa so si zapomnili tudi na Dobu, saj je tam svoj bes med prestajanjem kazni znesel nad kuhalno ploščo in televizorjem. Skupaj naj bi zagrešil 30 nasilnih kaznivih dejanj, za nekatera je bil obsojen, nekaj zadev pa še ostaja odprtih, med njimi ponovno sojenje na ljubljanskem sodišču zaradi požara na Povšetovi.

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) nismo dobili odgovora na vprašanje, ali so obsojenca dejansko odpustili, ker je prestal vse doslej dosojene kazni. Na vprašanje, ali so o odpustu obvestili policijo, pa so nam odgovorili, da to storijo le, če je treba izvršiti izgon tujca iz države. »Avtomatičnega obveščanja policije ni, temveč se tudi to izvede samo v primeru izrecne zakonske podlage,« odgovarjajo.