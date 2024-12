Številni ne bodo šli dobre volje v nov teden: na območju Most drzna tatvina, številni vlomi v hiše

Iz Policijske uprave Ljubljana poročajo o drzni tatvini. V petek v popoldanskem času so bili obveščeni o tatvini na območju Most. Po njihovih informacijah je do oškodovanca v nakupovalnem centru pristopil neznanec in mu iz torbice, ki jo je nosil preko rame, odtujil denarnico z vsebino. Oškodovanec kraje takoj ni opazil. Iz policijske uprave dodajajo, da policisti še zbirajo obvestila za izsleditev neznanega storilca.

Številni vlomi

Policijska uprava Ljubljana poroča tudi o več vlomih. Na območju Mengša je bilo vlomljeno v dve hiši. Odtujena je bila gotovina in nakit. Materiala škoda znaša okoli 3000 evrov. Na območju Dobrunj je bilo prav tako vlomljeno v hišo. Odtujena so bila oblačila in nakit, škode je za okoli 7000 evrov. Še en vlom v hišo so zaznali na območju Kamnika. Neznana oseba je vlomila v hišo, od koder je bil odtujen nakit in gotovina. Škode je za okoli 2000 evrov. Podobna materialna škoda je bila narejena tudi zaradi vloma v hišo na območju Domžal. Odtujen je bil nakit.