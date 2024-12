Moški sredi noči v stanovanju zalotil vlomilca, ni se končalo dobro

V noči na sredo, ravno okrog polnoči, je na območju Kočevja neznanec vlomil v enega od stanovanj, pri čemer pa ga je zalotil stanovalec. Vsiljivec je od njega zahteval denar, ki pa mu ga moški ni hotel izročiti. Vlomilec je moškega zato odrinil in ga lažje poškodoval, nato pa zbežal. Moški je poklical policijo in na prizorišče je bilo napotenih več patrulj.

»Policisti so ob pregledu terena na podlagi podanega opisa izsledili 32-letnega osumljenca, ga prijeli in mu odvzeli prostost. Z zbiranjem obvestil zaradi kaznivega dejanja poskusa velike tatvine in lahkih telesnih poškodb nadaljujejo,« je pojasnil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Osumljenca so policisti v preteklosti že obravnavali za premoženjska kazniva dejanja, je še dodal.