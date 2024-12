V stanovanjskem bloku do moškega pristopili trije neznanci in od njega zahtevali to

V torek popoldne so bili mariborski policisti obveščeni o tem, da so do moškega v stanovanjskem bloku pristopili trije neznanci in od njega zahtevali denar. Pri tem ga je eden od njih večkrat udaril. Oškodovancu so odtujili manjši znesek gotovine in pobegnili.

Možje v modrem so eno osebo pridržali, v zvezi s kaznivim dejanjem ropa pa še zbirajo obvestila, poroča mariborska policijska uprava.

Obravnavali tudi več vlomov

Na območju Slovenske Bistrice pa obravnavajo vlom v stanovanjsko hišo. Popoldne so neznanci vlomili skozi okno hiše, pregledali notranjost in odtujili zlatnino, s tem pa po nestrokovni oceni povzročili materialno škodo višini 1000 evrov. Vlomljeno je bilo tudi v stanovanjsko hišo na območju Malečnika, kjer je bil odtujen manjši znesek gotovine, in na območju Frama, kjer je bila odtujena predvsem zlatnina, s tem pa povzročena škoda v višni 5600 evrov.