Visoko v Škofjeloškem hribovju so posamezni hribovski zaselki; vse naokoli neokrnjena narava, izjemni razgledi. Tudi v povirju Sopotniškega potoka so posejane samotne kmetije, a le ena izmed njih stoji na nasprotni strani, v bistvu daleč stran od drugih. Menda ji po domače pravijo Pr' Krivar. Gospodar se piše Potočnik. Že večkrat je odstopil košček svoje zemlje tik ob gozdu, kjer stara vojaška pot za hip utone v bogatem gozdu. Odstopil ga je upokojenemu mesarju in strastnemu čebelarju Štefanu Čadežu iz Virloga; 70-letni Čadež je bil nazadnje praporščak čebelarskega društva iz Škofje Loke ...