Ste videli to nesrečo? Pokličite policijo

9. marca, okoli 7. ure, se je je na prehodu za pešce na Podpeški cesti v Vnanjih Goricah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznana voznica manjšega osebnega vozila sive barve in peška, ki se je pri tem lažje poškodovala. Voznica, stara med 40 in 50 let, rjavih las, je peški ponudila pomoč, nato pa s kraja odpeljala.

Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči ali o neznani voznici, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na telefonsko številko 014700960. Prav tako pozivamo neznano voznico, da pokliče na podani številki ali se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Vič.