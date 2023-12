Ste videli nesrečo s pobegom v Mariboru?

Ob 15.25 se je v križišču Trga Revolucije in Pobreške ceste v Mariboru zgodila prometna nesreča s pobegom, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. V nesreči sta udeležena voznik avtobusa in voznik osebnega avtomobila, znamke Volkswagen, tipa Golf, temnejše barve. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivajo voznika osebnega avtomobila, znamke Volkswagen, tipa Golf, temne barve in morebitne očividce prometne nesreče, da pokličejo na 02/450-20-30 (PPP Maribor) ali 113, oziroma se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117.