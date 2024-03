Ste videli, koliko droge so našli pri dveh občanih z območja Žalca? (FOTO)

Celjski kriminalisti so v tem tednu opravili hišno preiskavo pri 33-letnemu moškemu z območja Žalca. Pri hišni preiskavi so našli in zasegli pol kilograma kokaina. Dobre 4 kilograme konoplje pa so v tem tednu zasegli tudi žalski policisti in sicer 29-letniku z žalskega območja.

Oba bosta kazensko ovadena zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so sporočili iz PU Celje.

Zasežena droga. FOTO: Pu Celje

