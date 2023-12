Ste slišali, kaj se je zgodilo v središču Ljubljane? Žrtev je ženska

Policisti so bili v torek obveščeni o roparski tatvini, ki se je zgodila na območju centra Ljubljane. Kot pišejo v poročilu PU Ljubljana, sta osumljenca oškodovanki zagrozila s pretepom in jo prisilila, da je na bankomatu dvignila gotovino. To sta ji nato odtujila in zbežala.

Na podlagi danega opisa so enega izmed osumljencev zadržali redarji, drugega pa so prijeli policisti.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta osumljena pred tem poskušala vlomiti tudi v sakralni objekt oziroma skrinjico z denarjem, kar pa jima ni uspelo – s kraja sta bila prepodena.

Policisti so 41– in 29-letnima državljanoma Slovenije odvzeli prostost in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so zapisali v poročilu.