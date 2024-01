Ste slišali, kaj se je zgodilo v Mariboru na neprijavljenem srečanju ljubiteljev predelanih vozil?

Mariborski policisti so v soboto izvedli poostren nadzor nad spoštovanjem cestno-prometnih predpisov udeležencev neprijavljenega srečanja ljubiteljev predelanih in športnih vozil v Mariboru. Namen nadzora je bil tudi preprečitev morebitnih ogrožajočih ravnanj udeležencev.

Policisti svetujejo svetujejo, da se tovrstnih neprijavljenih prireditev ne udeležujete, saj lahko pride do hujših ogrožanj udeležencev.

V poostrenem nadzoru so policisti izdali 28 plačilnih nalogov, zaradi različnih kršitev cestnoprometnih predpisov. V največ primerih je šlo za kršitve zaradi vgradnje nehomologiranih delov in različnih predelav vozil. V okviru nadzora so ugotavljali tudi psihofizično stanje udeležencev ter ugotovili eno kršitev vožnje pod vplivom alkohola. Prav tako je bila zaznana kršitev vožnje pod vplivom prepovedanih drog, za kar je bil vozniku odrejen strokovni pregled. Zaznani sta bili tudi dve kršitvi nedostojnega vedenja do policistov.

Takšne nadzore bodo nadaljevali tudi v prihodnje, zato voznike pozivajo k odgovorni udeležbi v cestnem prometu, ljudem pa svetujejo, da se tovrstnih neprijavljenih prireditev ne udeležujejo, saj lahko na takšnih neprijavljenih srečanjih pride do hujših ogrožanj udeležencev.