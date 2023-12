Ste slišali, kaj se je zgodilo v gostišču na Veliki planini?

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje je včeraj ob 23.08 na Veliki planini, občina Kamnik, v gostišču Zeleni rob oseba padla v nezavest.

Posredovale so gorski reševalci GRS Kamnik in reševalci NMP Kamnik, ki so osebo s pomočjo gondole prepeljali v dolino in nato v nadaljnjo oskrbo.