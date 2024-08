Ste slišali, kaj se je ob 3. uri zgodilo na nabrežju reke blizu centra Ljubljane?

Danes, okoli 3. ure so bili na PU Ljubljana obveščeni o ropu na območju centra Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da so do oškodovanca ob nabrežju reke pristopili trije moški.

Eden izmed njih je oškodovanca udarila in mu odtujil torbico z vsebino, nato pa so s kraja zbežali. Oškodovanec je bil pri tem lažje poškodovan. Moški so visoki med 170 in 175 cm, eden je bil oblečen v rdečo majico. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljencev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Pestrih 24 ur

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 475 klicev, od tega 150 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 50 nanašalo na kriminaliteto, 41 na javni red in mir, ter 40 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali rop, drzno tatvino, 18 tatvin, 5 vlomov (v dveh primerih je ostalo pri poskusu), nasilništvo in 6 primerov poškodovanja tuje stvari. Posredovali so v primeru nasilja v družini, kjer pa obvestila še zbirajo.