Ste jo videli? Iz denarnice vzela denar, denarnico vrnila

Blejski policisti so bili v soboto okoli 16.30 obveščeni o drzni tatvini na območju Bleda. Po podatkih s katerimi razpolagajo policisti, sta za oškodovanko na Cesti svobode hodila moški in ženska in slednja naj bi ji v gneči iz nahrbtnika vzela denarnico in iz nje denar. Ko se je obrnila ji je ženska dejala, da ji je denarnica padla iz nahrbtnika na tla, jo pobrala in ji jo je dala v roke.

PU Kranj o drzni tatvini: »Ženska naj bi bila srednjih let, oblečena v svetel plašč in belo kapo. Hodila je z zemljevidom v roki. Blejski policisti pozivajo vse, ki bi žensko danega opisa videli oziroma vedo kdo to je, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Bled, telefon 04/575 72 00 in podajo koristne informacije.«