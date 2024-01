Stari Ljubelj: sankačica pristala v prepadu, z njo je hudo

Ob 14.06 je na sankaški progi iz Starega Ljubelja v občini Tržič, sankačica zapeljala iz proge in pristala v prepadu.

Odpeljal jo je helikopter

Gorski reševalci GRS Tržič so huje poškodovano osebo na kraju oskrbeli, jo pripravili na transport ter jo s pomočjo dežurne ekipe HNMP Brnik in helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju so bili prisotni tudi reševalci NMP Tržič, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.