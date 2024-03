Iz PU Nova Gorica poročajo, da so dopoldan policisti na območju Nove Gorice intervenirali zaradi prijavljenega pretepa med dvema moškima. Na kraju so ugotovili, da je 54 letni moški verbalno in fizično napadel 72 letnega domačina. Po začetnem prerivanju je starejši mlajšega obvladal ter z onesposobljenim napadalcem pričakal policiste. Podana bo kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.