Starejšemu sorodniku poskušala odvzeti življenje, uporabila je različne predmete

Policija je bila minulo sredo, 14. avgusta, ob 7.54 obveščena o kaznivem dejanju zoper življenje in telo na Tolminskem.

»Na kraj dejanja so bil napoteni policisti PP Tolmin in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, ki so pri izvedbi prvih nujnih preiskovalnih dejanj ugotovili, da je 45-letna osumljenka onesposobila in nato napadla ter poškodovala starejšega moškega. Sta v sorodstvenem razmerju. Pri tem mu je poskušala odvzeti življenje, osumljenka je pri izvrševanju kaznivega dejanja uporabila različne predmete. Oškodovancu so pravočasno na pomoč priskočile druge osebe v bližini in tako preprečile najhujše posledice,« sporoča Dean Božnik s PU Nova Gorica.

Obravnavo primera so prevzeli novogoriški kriminalisti, o kaznivem dejanju sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora (po prvem odstavku 116. člena Kazenskega zakonika v zvezi s Poskusom po 34. členu istega zakonika) je bila na kraju dejanja osumljenki odvzeta prostost in je bila pridržana v policijskih prostorih. Po zaključeni preiskavi je bila naslednjega dne oz. 15. avgusta 2024 s kazensko ovadbo privedena in izročena v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njo odredil sodni pripor.