Stanovalci niso mogli spati, to se je slišalo iz enega od stanovanj

Danes v nočnem času, so bili na PU Nova Gorica obveščeni, da hrup iz enega od stanovanj stanovanjskega bloka v Novi Gorici moti stanovalce pri nočnem počitku. Policisti PP Nova Gorica so kršitelju zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

»V pristojnosti Policije je izvajanje ukrepov za prekrške po 8. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru. Po prvem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 moti mir in počitek ljudi s hrupom, pri čemer ne gre za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege. Globa za ta prekršek znaša od 83,46 do 208,65 evra. Po drugem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi, kar ni posledica dovoljene dejavnosti. V tem drugem primeru gre za povzročanje hrupa ne glede na dnevni čas, pri čemer je pomembno, da tak hrup nekoga moti pri miru oziroma počitku,« javnost še opozarja Dean Božnik z omenjene policijske uprave.