Štajerka zaprta: v dveh nesrečah tudi smrtna žrtev (FOTO)

Kot poročajo celjski policisti, sta se na štajerki zgodili dve prometni nesreči. V prvi okoli 10.30 je prišlo do naletnega trčenja štirih tovornih vozil. V trčenju je ena oseba umrla. Ogled kraja prometne nesreče še poteka. Avtocesta v smeri proti Ljubljani je med izvozoma Celje Center in Lopata zaprta za ves promet.

Druga nesreča se je zgodila nekaj čez 11. uro. Tudi tokrat je prišlo do naletnega trčenja, in sicer med Dramljami in počivališčem Zima. Po prvih podatkih gre za trčenje treh tovornih vozil. Tudi na tem odseku je avtocesta zaradi odstranjevanja posledic trčenja v celoti zaprta. Po prvih podatkih v trčenju ni bil nihče huje poškodovan.

Več podatkov o obeh prometnih nesrečah sporočimo v nadaljevanju.