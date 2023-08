Srhljivka pri Vrhniki: vstopili v njegovo hišo in ga napadli

V okolici Vrhnike so v ponedeljek trije zamaskirani storilci vstopili v hišo starejšega oškodovanca in ga s fizično silo zadržali, poškropili so ga tudi s solzivcem. V tem času so mu odtujili denarnico z nekaj gotovine.

Po dejanju so zbežali neznano kam.

V dogodku je bil oškodovanec lažje poškodovan.

»Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja ropa. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo,« so sporočili iz PU Ljubljana.