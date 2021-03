Voznica kar 11 kilometrov smrtno nevarno ogrožala na dolenjski avtocesti

Novomeški policisti so nekaj pred 9. uro prejeli več obvestil o nevarni vožnji voznika, ki naj bi na avtocesti iz smeri Drnovega proti Brežicam vozil v napačni smeri.Z namenom izsleditve voznika in zagotavljanja varnosti udeležencev v cestnem prometu je bilo na kraj napotenih več policijskih patrulj.V nekaj minutah so policisti vozilo izsledili, ustavili in zavarovali kraj. Ugotovljeno je bilo, da je 56-letna voznica iz Krškega kar 11 kilometrov vozila v nasprotni smeri po prehitevalnem pasu.Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje pa še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.V zadnjem tednu dni je to na tem območju že tretji primer vožnje v napačni smeri po avtocesti. K sreči v nobenem primeru ni prišlo do hujših posledic.​»Voznike ponovno pozivamo k previdnosti, upoštevanju prometne signalizacije in vožnji v ustreznem psihofizičnem stanju. V primeru, da opazite voznika, ki vozi v nasprotni smeri, o tem nemudoma obvestite policiste na številko 113. Če ste seznanjeni o nevarnosti, da nekdo vozi v nasprotni smeri, zmanjšajte hitrost in zapeljite skrajno desno, po potrebi ustavite in vklopite vse štiri smernike,« pozivajo policisti novomeške policijske uprave.