Srhljivka: grozil ji je, da ima vse njene osebne podatke in da jo bodo odstranili

V soboto ob 16.46 se je na Policijski postaji Postojna zglasila 42-letna ženska, ki je podala prijavo o grožnjah po telefonu s strani neznanca. Ta jo je prepričeval, da ima na trgovalnem računu kriptovalut gotovino, ki si jo mora izplačati na njen bančni račun. Pri tem mu je omogočila oddaljen dostop do njenega računalnika in s tem dostop do njene spletne banke. Neznanec je poskusil iz njenega računa opraviti dve transakciji, ki ju je banka blokirala – banka jo je o tem takoj obvestila. Neznanec ji je nato pričel groziti, da pozna vse njene osebne podatke ter da jo bodo odstranili.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri kaznivih dejanj Napad na informacijski sistem po čl. 221 KZ-1 ter Grožnje po čl. 135 KZ-1, so sporočili iz PU Koper.