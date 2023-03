Sredi Ljubljane trčil v potopne smetnjake

Danes ob 13.56 je na Grubarjevem nabrežju v Ljubljani voznik z osebnim vozilom trčil v potopne smetnjake. Gasilci GB Ljubljana so poškodovano osebo iznesli iz vozila, s tehničnim posegom vozilo postavili na cestišče in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.