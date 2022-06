Sredi izolske plaže so ga oropali štirje najstniki

V soboto zvečer so policisti v Izoli obravnavali rop na plaži v San Simonu. Na kraju so prijeli štiri mladoletne osumljence, stare 17, 16, 15 in 14 let, in jim zasegli nož.

Ob 21.04 je 16-letni občan prijavil, da je bil v San Simonu na plaži s prijatelji. Do njih so prišli domačini, jih obstopili in od njih zahtevali denar. Eden od storilcev je segel proti svojemu žepu, pri tem pa so jim grozili. Storilec je zatem iz nahrbtnika oškodovanca vzel denarnico in iz nje denar.

V času zbiranja podatkov o prvem ropu so osumljeni podobno storili še enkrat (dvema 15-letnikoma).

Obveščeni so bili vsi zakoniti zastopniki. Nadaljujejo se policijski postopki.