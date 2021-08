Sredi ceste zagorel avto, potniki še pravi čas pobegnili

V soboto ob 9. uri je na cesti Šmarje–Dragonja zagorel osebni avto. Potniki so vozilo pravočasno zapustili, vozilo pa je pogorelo v celoti. Cesta je bila nekaj časa zaprta zaradi gašenja.



Voznik, državljan Nemčije, je povedal, da se je začelo kaditi zato so se ustavili in vzeli stvari iz vozila, ogenj pa se je takoj zatem hitro razširil. Vzrok požara je bila tehnična okvara na motorju, so sporočili iz PU Koper.





