Spregledala in zbila 25-letno kolesarko, ta huje poškodovana

V četrtek, 7. decembra, ob 15. uri so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o prometni nesreči III. kategorije v krožnem križišču v Solkanu na Vojkovi cesti, v kateri sta bili udeleženi voznica osebnega avtomobila in kolesarka.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so z ogledom kraja nezgode in zbiranjem obvestil med drugim ugotovili, da je 73-letna voznica avtomobila v omenjenem naselju peljala po Vojkovi cesti. Ko je pripeljala v krožno križišče, ni pustila mimo vseh voznikov, ki so že vozili v krožišču.

Posledično je s prednjim desnim delom avtomobila zadela 25-letno kolesarko, ki je v tistem trenutku pripeljala z njene leve strani iz smeri Šolske ulice proti Prvomajski ulici.

Iz malomarnosti

V prometni nesreči je bila 25-letna kolesarka huje poškodovana. Voznici avtomobila oziroma povzročiteljici nesreče je bil zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih zdravil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Na kraju nesreče so jo pozneje oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica, ti so tudi poškodovanko po prvi pomoči z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Pomoč so policistom in reševalcem ponudili poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica. Policija je o nesreči s hudimi telesnimi poškodbami obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).

Novogoriški policisti primer prometne nesreče obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (po določilu 323. člena KZ-1).