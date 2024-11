Sporna preprodaja delnic elektropodjetij

Mariborsko višje sodišče je zavrnilo pritožbe nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Matjaža Kovačiča in nekdanjega lastnika Dela Revij Mateja Raščana, pa tudi specializiranega državnega tožilstva in potrdilo sodbo okrožnega sodišča zaradi nepravilnosti pri poslih z delnicami elektropodjetij. Senat Okrožnega sodišča v Mariboru pod vodstvom sodnice Karmen Krajnc je Kovačiča avgusta lani zaradi zlorabe položaja obsodil na leto in pol, Raščana pa zaradi pomoči pri tem dejanju na leto in štiri mesece zapora.

Specializirana državna tožilka Mojca Petan Žura je sicer za prvega predlagala dve leti, za Raščana pa leto in deset mesecev zapora. Ker tožilstvo z izrečeno kaznijo ni bilo zadovoljno, je vložilo pritožbo. Na obsodilno sodbo se je pritožila tudi obramba, ki je prepričana, da v očitanem kaznivem dejanju ni nikjer dokazano, kakšen interes naj bi Kovačič imel za sklenitev poslov, ki bi škodovali banki in koristili Raščanu.

Kdaj bosta morala na prestajanje kazni, še ni znano. FOTO: Blaž Samec

Sodni senat na prvi stopnji je bil prepričan, da je nekdanji bančnik vsekakor imel interes, saj je Raščan denar potreboval za nakup časopisne hiše Večer, s čimer bi oba pridobila vpliv na medijskem področju. Senat višjega sodišča je po septembrski seji v celoti pritrdil sodbi prvostopenjskega sodišča. S tem je sodba postala pravnomočna, kdaj bosta dejansko morala na prestajanje kazni, pa še ni jasno, poroča Večer.

Zagovornika, Kovačičev odvetnik Blaž Kovačič Mlinar in Raščanov Stojan Zdolšek, sta že napovedala, da bosta v imenu svojih varovancev izkoristila izredno pravno sredstvo in na vrhovno sodišče zoper pravnomočno obsodilno sodbo vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.

Nakup Dela Revij Matjaža Kovačiča je mariborsko okrožno sodišče septembra spoznalo za krivega zlorabe položaja pri poslovanju banke s podjetjem Mateja Raščana ob njegovem nakupu Dela Revij, Raščana pa pomoči pri tem. Prvemu je prisodilo tri leta in devet mesecev zapora, drugemu pa štiri mesece manj. Kovačiču so naložili tudi plačilo 16.000 evrov stranske kazni, ki jo bo moral plačati v treh mesecih po pravnomočnosti sodbe. Ta sicer še ni pravnomočna.

Trditve o nezakonitih dokazih

Obtožnica je Kovačiču in Raščanu očitala, da je šlo pri odkupu za okoli 1,7 milijona evrov delnic Elektra Ljubljana, Elektra Primorska in Elektra Celje v lasti družbe Kandela s strani Nove KBM in potem njihovi takojšnji terminski prodaji podjetjema Vinag in MM Consulting, ki naj za izpolnitev zavez sploh ne bi imela dovolj denarja in za kaj takega niti nista bila zainteresirana, dejansko za pomoč Raščanu.

Obramba bo obsodilno sodbo izpodbijala na vrhovnem sodišču. FOTO: Uroš Hočevar

Kovačič je, da bi vsaj na videz zavaroval nakup delnic, ki jih je banka odkupila po višji vrednosti od knjigovodske, sklenil terminski pogodbi z Vinagom in MM Consultingom, s katero sta se obe družbi zavezali odkupiti delnice, a se to pozneje kar lep čas ni zgodilo. Vinagu je Kovačič šele potem, ko je na sporni posel opozorila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), kar sam uredil okoli milijon evrov visok kredit pri Factor banki. Obramba je sicer v pritožbi opozorila tudi na to, da naj bi se okrožno sodišče pri sodbi oprlo na dokaze iz elektronske komunikacije Kovačiča, ki so bili po njegovem pridobljeni na nezakonit način in za katere so si ves čas sojenja prizadevali, da jih sodišče izloči iz sodnega spisa. Hkrati jih preseneča, da je sodišče pritrdilo njihovemu stališču, da banka sploh ni bila oškodovana, kljub temu pa je odločilo, da je Kovačič zagrešil kaznivo dejanje, poročanje Večera še povzema STA.

Na sodišču v Mariboru zoper Kovačiča in nekaj drugih nekoč vodilnih v Novi KBM teče še sojenje zaradi domnevno spornih poslov s hrvaškimi zemljišči.