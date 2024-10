Na območju Policijske uprave Koper so policisti v 24 urah intervenirali v 67 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 152 klicev, so sporočili včeraj. Med njimi so bili tudi trije zaradi družinskih sporov, ki so prerasli meje običajnega vedenja.

Odrival sina

Tako so denimo ob 10.08 piranski policisti posredovali v stanovanju v Piranu, kjer je vzniknil družinski spor zaradi razdelitve premoženja. »Policisti so ugotovili, da je 83-letni moški kričal in vpil na svojega sina ter ga pri tem odrival. Izdali so mu plačilni nalog,« je sporočil Loris Čendak iz Sektorja uniformirane policije.

V okolici Kopra je 50-letni moški žalil svojo ženo in premetaval predmete po stanovanju.

Slabo uro zatem, ob 11.05, so bili obveščeni še o družinskem prepiru v enem od stanovanj v Kopru. Policisti so prihiteli na pomoč in ugotovili, da je 58-letni moški udaril in žalil svojega očeta. Izdali so mu plačilni nalog. Koprski policisti so se ob 11.25 odzvali na še en klic zaradi družinskega nasilja. »Posredovali so v okolici Kopra, kjer sta se sprla zakonca. Policisti so ugotovili, da je 50-letni moški žalil svojo ženo in premetaval predmete po stanovanju. Izdali so mu plačilni nalog,« je še dodal Čendak.